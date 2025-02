É oficial: Paranavaí é habilitada a ter o curso de medicina

O município de Paranavaí foi contemplado pelo Ministério da Educação (MEC) com o curso de medicina. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (31/1) com a divulgação do resultado preliminar da seleção de propostas para a criação e funcionamento de novos cursos médicos em todo o Brasil.

A novidade foi celebrada pelo prefeito Mauricio Gehlen, que destacou o impacto positivo da conquista para o município.

“Estou muito feliz. É um grande avanço para nossa cidade. Com certeza, esse curso abrirá novas oportunidades, desenvolvimento e fortalecimento da saúde no município. Definitivamente, essa excelente notícia reafirma aquilo que todos nós já sabemos: Paranavaí é hoje uma cidade universitária”, afirmou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Kaká Scarabelli, também comemorou a conquista, ressaltando o esforço coletivo ao longo dos anos.

“É uma luta muito antiga, encabeçada pela sociedade, pelos prefeitos que passaram e por deputados estaduais e federais. É um marco histórico e tenho certeza absoluta de que toda a comunidade paranavaiense irá se beneficiar no longo prazo, com mais saúde e desenvolvimento econômico”, destacou.

Com a inclusão de Paranavaí na seleção do MEC, o próximo passo será a definição da instituição de ensino responsável por ofertar o curso de medicina no município. As instituições interessadas poderão apresentar recursos entre os dias 3 e 14 de fevereiro. O resultado final será divulgado no dia 14 de março de 2025.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí