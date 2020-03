O município de Paranavaí divulgou nesta sexta-feira (6/3), os editais dos concursos 001 e 002/2020 da Prefeitura. Serão 65 vagas efetivas para 10 cargos e mais formação de cadastro de reserva para outros 10 cargos. Os salários vão variar de R$ 1.105,05 a R$ 15.402,57.

Os editais de abertura nº 001/2020 serão publicados nesta sexta-feira, dia 5 de março. Os concursos serão organizados pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel). O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10h do dia 19 de março até às 17h do dia 9 de abril de 2020. O ensalamento será divulgado no dia 5 de maio e a prova objetiva, discursiva e entrega de títulos no dia 10 de maio.

Os candidatos que atenderem às condições estabelecidas nos editais poderão solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão de Concurso Público, através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção.

As vagas abertas para os concursos serão para as seguintes: Agente Comunitário de Saúde, Engenheiro Civil com Especialização e Experiência em Pavimentação, Topógrafo, Agente de Apoio Educacional, Analista de Sistemas, Médico Psiquiatra (25 horas semanais), Médico Pediatra (10 horas semanais), Médico Pediatra (25 horas semanais), Médico Plantonista Pediatra (120 horas semanais), e Médico Plantonista Clínico Geral (120 horas semanais).

A formação de cadastro de reserva será para os seguintes cargos: Agente Comunitário de Saúde, Professor de Educação Infantil – Séries Iniciais, Técnico em Higiene Dental, Fisioterapeuta, Odontólogo, Psicólogo, Engenheiro Civil, Médico Plantonista da UPA (72 horas semanais), Médico Clínico Geral (40 horas semanais) e Médico Ginecologista e Obstetra (25 horas semanais).

“Será mais um grande investimento do município para contratação de novos profissionais. Precisamos preencher alguns cargos e esse concurso vai oferecer 65 vagas para 10 cargos. Sem dúvida, assim como já foi o último, esse concurso será um sucesso e trará grandes resultados”, disse o secretário de Administração, Hugo Braga.

Para conferir os editais, basta acessar o site do município (www.paranavai.pr.gov.br), clicar em “Portal da Transparência”, selecionar a aba “Pessoal” e encontrar a opção “Concursos”. Ou também, pelo site da Fauel, por meio do link https://www.fauel.org.br/listagemconcursos.php.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí