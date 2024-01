Educação realiza capacitação pedagógica para mais de 450 agentes de apoio educacional da rede municipal

Mais de 450 agentes de apoio educacional da rede municipal, que trabalham nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e Centros de Educação Infantil (CEI) conveniados participaram, nesta terça-feira (23), da primeira capacitação pedagógica realizada pela Secretaria de Educação em 2024.

Pela manhã, a palestra foi com Cassiana Magalhães, que é pedagoga Doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). O tema foi “Práticas pedagógicas com crianças pequenas e o desenho, como possibilidade de desenvolvimento da imaginação na idade pré-escolar”.

O ato de desenhar é comum a todas as crianças. O desenho infantil revela as diferentes sensações e sentimentos que a criança está vivenciando. As crianças iniciam seus desenhos entre os 18 e 24 meses e essas primeiras manifestações produzidas por elas são conhecidas como garatujas. São traços, inicialmente, desordenados e que os adultos não conseguem entender, embora para elas tenham grande significado. Com o tempo as garatujas vão evoluindo, sendo possível compreender suas intenções. O desenho é uma ferramenta de reações emocionais, já que ainda não podem se expressar pela oralidade ou pela escrita.

Já pela tarde, a palestra foi com Maria Carolina Lolli, pedagoga Mestra em Educação pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). O tema foi “O cuidar e o desenvolver de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”.

A base nacional comum curricular é um documento que define os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo de sua trajetória escolar. A BNCC se fundamenta em quatro pilares: conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Cada um desempenha um papel crucial na formação integral dos estudantes.

