Educandário São José recebe doação de placas solares intermediada por paranavaiense que vive na Alemanha

O Educandário São José, instituição filantrópica conveniada à Secretaria Municipal de Educação de Paranavaí, recebeu nesta quarta-feira (3/9) a doação de 45 placas solares que irão suprir cerca de 70% da demanda de energia elétrica da unidade. O investimento, no valor de R$ 60 mil, foi feito pelo Rotary Club Bensheim Südliche Bergstrasse, da Alemanha, e intermediado pela paranavaiense Larissa Guimarães Lima, que vive no país europeu há mais de 20 anos.

Natural do Jardim São Jorge, em Paranavaí, Larissa é tecnóloga em alimentos e apresentou ao Rotary o projeto da instituição. “O lema do Rotary este ano é Unidos para Fazer o Bem. O Rotary investe na Educação, na proteção das crianças, no combate à fome e também vem trabalhando pela sustentabilidade. Por isso, apresentei o projeto do Educandário e eles se sensibilizaram”, destacou.

O prefeito Mauricio Gehlen recebeu Larissa em seu gabinete nesta quinta-feira (4/9), ao lado da secretária municipal de Educação, Wanessa Durante, e enalteceu a iniciativa. “Uma paranavaiense, morando na Alemanha e tendo essa visão de trazer recursos de fora para poder ajudar instituições de ensino. Que isso sirva de incentivo para todas as pessoas que puderem ajudar instituições filantrópicas como essa, que faz um trabalho belíssimo com as crianças”, afirmou.

A cerimônia de entrega contou também com a presença do vice-prefeito Pedro Baraldi, que ressaltou a importância da parceria. “Mais de 60% das escolas são em tempo integral em Paranavaí. Estamos entre os cinco melhores Ideb do Paraná. Isso é fruto do trabalho desenvolvido pelos profissionais de educação e das parcerias com as entidades filantrópicas. Como representante do município, agradeço o empenho da Larissa em buscar esse recurso na Alemanha. É um orgulho para Paranavaí ter você nos representando lá fora”, declarou.

A diretora do Educandário, Ana Balbina, lembrou o início da parceria. “No ano passado, conheci a Larissa e seu esposo Khaled. Convidei ela para conhecer a instituição e ela garantiu que iria em busca de recursos. Essas placas solares ajudarão na sustentabilidade da nossa entidade. Com elas, conseguiremos inclusive instalar aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de aula. Nossa eterna gratidão”, disse.

As placas foram fornecidas e instaladas pela empresa Eco Power, de Paranavaí. Pelo lado social, a empresa reduziu os valores de cada placa para viabilizar a aquisição das 45 unidades e ainda doou mais uma, totalizando 46 equipamentos instalados. Larissa ainda estuda a possibilidade de viabilizar a doação de mais 20 placas solares, o que permitirá ao Educandário alcançar 100% da sua demanda energética com energia limpa e renovável.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí