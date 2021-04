Efetivo da Guarda Municipal recebe 1ª dose da vacina contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, recebeu nesta segunda-feira (5/4) um lote de 50 doses de vacina Coronavac para o início da imunização das forças de segurança e salvamento em Paranavaí. Com o lote entregue, todo o efetivo da Guarda Municipal de Paranavaí, além de alguns policiais militares e civis, receberam a 1ª dose da vacina contra o Covid-19 nesta terça-feira (6/4).

“Estamos aguardando a chegada de novas doses para a continuidade da imunização deste novo grupo das forças de segurança e salvamento, e também para a retomada da vacinação dos idosos de Paranavaí. Assim que recebermos um novo lote, vamos divulgar o cronograma com as datas, locais e horários de vacinação para cada grupo”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí