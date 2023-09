Egléia Erédia é condecorada com a Medalha do Mérito Dr. José Vaz de Carvalho

Autoridades, familiares e amigos prestigiaram na sessão da última segunda-feira (18/9), na Câmara de Paranavaí, a entrega da Medalha do Mérito do Trabalho e Reconhecimento Administrativo Dr. José Vaz de Carvalho à Egléia Falavinha Erédia.

“Falar da Egléia é bem fácil [...] você é uma pessoa imparável [...] Hoje você recebe esta honraria, em agradecimento e reconhecimento por toda sua dedicação a causa animal. [...] e esta Casa quer dizer a você, que sempre vale a pena. Cada animal resgatado, cada vida recuperada, porque se a causa animal está neste patamar hoje, é graças a um grupo de pessoas, no qual você é a pessoa que nunca nos faz desistir. Então em nome de todos os vereadores, nosso muito obrigada”, disse a então vereadora, Fernanda Zanatta, autora da homenagem.

Entregue sob aplausos e muita emoção, a homenageada que tem uma vida pautada no voluntariado, traçou sua trajetória e empregou em seu discurso, que foram os “nãos”, que fizeram com que galgassem as conquistas.

“O que a Spap é hoje, como o lar de todos aqueles animais já abrigados e de tantos outros que virão, é fruto de muitos “nãos”. Se o “sim” nos mantinha na zona de conforto, foram os “nãos” que nos levaram a mudar a realidade. E hoje, mesmo já tendo repetido isso infinitas vezes, é dia de registrar em agradecimento a quem nunca desanima da gente, a turma do “pode contar comigo”. Sem vocês, o serviço, além de ser mais difícil, seria sem graça também. Um beijo mais que especial pra Fernanda Zanatta [...] Obrigada a todos [...] e vamos continuar trabalhando porque tem muita coisa para ser feita”, finalizou Egléia.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí