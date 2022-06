Em exatos 30 dias, a Agroceres PIC, líder no mercado de genética de suínos, vai inaugurar sua primeira Unidade de Disseminação de Genes (UDG) em Paranavaí. A unidade terá capacidade para alojar 800 animais reprodutores do topo da pirâmide genética, e potencial para processar 1,2 milhão de doses de sêmen por ano. Assim que finalizada, a unidade vai gerar cerca de 50 empregos entre diretos e indiretos. A inauguração e início das operações da UDG está marcada para o dia 1º de julho.

Segundo o gerente de produção da Agroceres Pic, Nevton Brun, “a UDG Paranavaí tem o mesmo perfil construtivo e tecnológico das outras centrais da rede de Genética Líquida da Agroceres PIC, o que significa que ela está alinhada ao que existe de mais inovador na suinocultura global. São 6 mil m2 de construção em uma área total de 30 hectares, dos quais 06 hectares são destinados à Área de Reserva Legal e outros 10 hectares para reflorestamento.A escolha da cidade de Paranavaí para a construção de nosso empreendimento é resultado de muita pesquisa e análise. Além da localização estratégica da cidade, que está em uma região sem tradição na produção de suínos, o que confere um alto grau de isolamento sanitário para nossa unidade, Paranavaí tem uma excelente infraestrutura, com fácil acesso, boas estradas e um ótimo IDH”, avalia.



Em 30 dias, Agroceres PIC inaugura Unidade de Disseminação de Genes em Paranavaí





A UDG Paranavaí será a sexta unidade desse tipo da Agroceres PIC no Brasil, a segunda no Paraná. Trata-se de uma estrutura moderna, que terá alta tecnologia embarcada e adotará as melhores práticas de sustentabilidade, o que demandará mão de obra qualificada. “Acreditamos que o empreendimento vai ajudar a movimentar a economia local, contribuindo com a geração de emprego, renda, e garantindo, em parte, a promoção do desenvolvimento socioeconômico da região”, finaliza Nevton.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí