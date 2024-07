Em dois dias, Corrida Maluca levou mais de 20 mil pessoas ao Parque Ouro Branco

A 3ª Corrida Maluca já está nos livros de história e ficará marcada como a edição que mais levou público ao Parque Ouro Branco. Segundo a comissão organizadora do evento, a estimativa é de que mais de 20 mil pessoas prestigiaram a corrida entre os dias 29 e 30 de junho.

Consolidado como um evento de entretenimento, a Corrida Maluca se tornou uma festa popular que ficará na história de Paranavaí. “Foi espetacular. O público compareceu em peso, tivemos muitas famílias e crianças. Foi um fim de semana de muita competição, num clima leve e divertido”, ressaltou o secretário de Comunicação, Américo de Castro.

A Corrida Maluca deixou de ser um evento apenas de Paranavaí, pois atraiu pessoas de outras cidades também. O movimento econômico foi expressivo, com 27 empresas de alimentação no Parque Ouro Branco durante o fim de semana. “Ter essas pessoas prestigiando o evento tem impacto não apenas no lazer, mas também econômico. Sem contar nos momentos que ficarão para sempre na memória afetiva das pessoas. Estamos muito satisfeitos com tudo que foi proporcionado”, afirmou o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Considerada a capital da Corrida Maluca no Paraná, a cidade de Paranavaí comemora o sucesso do evento. “Tudo isso só foi possível graças ao trabalho integrado de todas as secretarias do município. Sem querer dar créditos a um ou a outro, nossa equipe se desdobrou pra fazer esse evento acontecer. E ver as pessoas felizes é o nosso troféu. Estou orgulhoso do evento que proporcionamos e tenho certeza de que esse foi o sentimento de quem passou pelo parque”, ressaltou o prefeito KIQ.

A Corrida Maluca foi julgada por: Reginaldo Piemontez (Caburé), Andressa Paz e Thaiane Tizo. O Cosplay Maluco foi julgado por: Roberto Ortega, Vitoria Emanuelle e Bruno Gomes. No encerramento de sábado, houve o show da dupla Ruy Mattos e Matheus. No domingo, ao finalizar o evento, o show foi da banda Tennessee.

Premiações

Carrinho Show (Estética e Construção)

- Raspa Língua (nota 29)

- Herança o Som que Balança (nota 29)

- Comitiva Tábua Cagada (nota 29)

Equipe (Fantasia e Performance)

- Unimakers (nota 26)

- Iron Metal Arts (nota 23)

- Ladies Letais (nota 23)

Tempo

- Família Buscapé – 18,77

- Iron Metal Arts – 19,25

- Ekipipino / Onde Ir Paranavaí – 19,73

Cosplay Maluco – Adulto

1º - Maria Eduarda – Yamato (One Piece)

2º - Amanda Figueira – Kyoshi (Avatar – A lenda de Aang)

3º - Andyeline Vicentes – Alice (Alice no País das Maravilhas)

Cosplay Maluco – Infantil

1º - Matheus Ferreira da Cruz – Zoro (One Piece)

2º - Arthur Ferreira da Cruz – Sanji (One Piece)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí