Em junho, Cata-Treco recolherá colchões, sofás e móveis desmontados

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, iniciará na próxima segunda-feira (1º) o cronograma de junho do Cata-Treco. O caminhão passará por todos os setores da cidade realizando o recolhimento de materiais volumosos.

Nesta etapa, serão recolhidos colchões, sofás e móveis desmontados, conforme o cronograma definido no mapa de setorização da coleta de resíduos do município.

“Pedimos que os moradores deixem os materiais em frente às residências somente nos dias programados para cada setor. Isso ajuda na organização do serviço e agiliza o recolhimento pelas equipes”, ressaltou a diretora especial de Gestão Ambiental e Saneamento, Andressa Romagna.

O prefeito Mauricio Gehlen comentou sobre a continuidade do serviço em toda a cidade. “O Cata-Treco tem ajudado a população a descartar corretamente materiais volumosos que muitas vezes acabam sendo deixados em terrenos, calçadas e fundos de vale. Além de contribuir com a limpeza urbana, o serviço também ajuda na preservação do meio ambiente”, disse.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí