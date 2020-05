Em Paranavaí, Cartão Comida Boa começa a ser entregue no dia 13 de maio

O Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), da Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SEAB) e da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (CELEPAR) firmou uma parceria com as prefeituras municipais para prestar um auxílio emergencial às pessoas que se encontram e situação da vulnerabilidade por conta da pandemia do Covid-19. O auxílio no valor de R$ 50,00 será concedido às pessoas cadastradas no CadÚnico do Governo Federal através do Cartão Comida Boa, que permitirá ao beneficiário adquirir exclusivamente gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados.

Em Paranavaí, o Cartão Comida Boa será entregue às famílias beneficiadas a partir da próxima quarta-feira, dia 13 de maio. A Secretaria Municipal de Assistência Social já organizou 10 pontos de distribuição, onde os beneficiários poderão retirar seu cartão de acordo com o bairro em que moram.

“A entrega dos cartões obedecerá um cronograma de datas de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. A retirada pode ser feito no ponto de distribuição que vai atender o bairro onde a pessoa mora, das 8h às 14h. Para retirar o cartão, o beneficiário deve apresentar um documento oficial com foto e o CPF. No momento da entrega, será cadastrada uma senha de 4 dígitos para que o cartão possa ser utilizado nos estabelecimentos comerciais credenciados. Lembrando que o uso de máscara é obrigatório”, esclarece a secretária de Assistência Social, Maria Dêis Klososki.

Quem é Microempreendedor Individual (MEI), Contribuinte Individual do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e trabalhador informal, também poderá retirar o Cartão Comida Boa. Para estes grupos, a entrega dos cartões será feita na Escola Municipal Santos Dumont nos dias 21 e 22 de maio (quinta e sexta-feira), também das 8h às 14h. Para receber os cartões, os MEIs, RGPS e trabalhadores informais deverão preencher um formulário com autodeclaração de atendimento dos requisitos e condições necessárias: ser maior de 18 anos (salvo no caso de mãe adolescente); não possuir renda fixa; renda total mensal familiar (formal e informal) não ultrapassar o valor de R$ 3.135,00; e renda total familiar (formal e informal) dividida pelo número de indivíduos da família não ultrapassar o valor de R$ 522,50. A quantidade de cartões destinada a estes grupos de pessoas é limitada.

Para saber se tem direito ao benefício do Cartão Comida Boa, basta acessar o link http://www.cartaocomidaboa.pr.gov.br/form/beneficiarios.php ou ligar gratuitamente para o número 0800-200-4150.

Em Paranavaí, o Cartão Comida Boa já pode ser utilizado em 11 estabelecimentos comerciais cadastrados. Para saber onde é possível efetuar a compra de alimentos com o cartão, basta acessar o link http://www.cartaocomidaboa.pr.gov.br/form/comercio.php

Confira a data programada para retirada do Cartão Comida Boa, de acordo com o mês de nascimento:

*para pessoas cadastradas no CadÚnico do Governo Federal

13/05 (quarta-feira) – nascidos em Janeiro e Fevereiro

14/05 (quinta-feira) – nascidos em Março e Abril

15/05 (sexta-feira) – nascidos em Maio e Junho

18/05 (segunda-feira) – nascidos em Julho e Agosto

19/05 (terça-feira) – nascidos em Setembro e Outubro

20/05 (quarta-feira) – nascidos em Novembro e Dezembro

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí