Em Paranavaí, entrega do Cartão Comida Boa aos beneficiários está marcada para os dias 21, 22 e 23 de dezembro

O município de Paranavaí irá receber, na próxima segunda-feira (dia 20/12), o lote de 1.124 Cartões Comida Boa, que permite aos beneficiários a compra de alimentos em comércio credenciados junto ao Governo do Estado do Paraná. Com isso, a Secretaria Municipal de Assistência já está organizando a distribuição dos cartões aos beneficiários para os dias 21, 22 e 23 de dezembro (terça, quarta e quinta-feira). Nos três dias, o repasse dos cartões será feito das 8h às 13h (sem intervalo para almoço) na sede da Guarda Mirim, localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 4455 – Jardim Guanabara.

Para retirar o Cartão Comida Boa, o beneficiário titular deve apresentar documento oficial com foto e CPF. Lembrando que os cartões serão entregues apenas aos titulares do benefício e é obrigatório o uso de máscara de proteção.

O Cartão Comida Boa pode ser utilizado em estabelecimentos comerciais credenciados pelo Governo do Estado através de contratação via licitação (Green Card). O benefício concedido através do cartão alimentação será no valor de R$ 80,00. A recarga mensal é feita automaticamente pelo sistema no dia 25 de cada mês.

Não haverá a possibilidade de saque de valores em dinheiro. O Cartão Comida Boa se restringe à utilização direta para o pagamento de produtos adquiridos em supermercados, mercados, empórios e assemelhados credenciados. Além disso, não é permitido o uso do cartão para compra de bebidas alcoólicas e fumígenos (cigarros ou qualquer produto que possa ser fumado).

Critérios – O Comida Boa é um benefício de transferência de renda estadual, instituído pela Lei Nº 20.747, de 18 de outubro de 2021, com a finalidade de contribuir com a segurança socioassistencial de sobrevivência e renda das famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da concessão de benefício mensal.

Podem ser beneficiadas aquelas famílias/indivíduos que estejam devidamente cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), desde que possuam renda familiar per capita mensal não superior a R$ 200,00 e não sejam beneficiários do Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família).

Para cadastramento do Cartão Comida Boa, o Governo do Estado do Paraná utiliza como base os dados dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e a Folha de Pagamentos do Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família). Desta maneira, não é necessário que os beneficiários façam nenhuma inscrição e, tanto a seleção quanto o desligamento, acontece de forma automática pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF/PR. O pagamento será feito por meio de cartão físico, já nominal e com número do NIS (Número de Identificação Social).

A cada 90 dias serão reaplicados os critérios de seleção aos beneficiários. Sendo assim, aqueles que não atenderem mais aos critérios, serão automaticamente desligados do benefício.

Serviço – Em Paranavaí, para receber mais informações ou saber sobre a lista de beneficiários é possível entrar em contato com um dos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do município:

- CRAS Jardim Maringá – Telefone: 3902-1052

- CRAS São Jorge – Telefone: 3902-1027

- CRAS Vila Operária – Telefone: 3902-1053

- CRAS Zona Leste – Telefone: 3422-4575

Para saber se tem direito e é beneficiário do Cartão Comida Boa, basta acessar o link: http://www.social.pr.gov.br/comida-boa/

O desbloqueio do cartão pode ser feito no momento da retirada, com a equipe do município, ou posteriormente, através do link: https://www.grupogreencard.com.br/sysweb/site/desbloqueio

Confira a lista dos estabelecimentos comerciais de Paranavaí credenciados para a utilização do Cartão Comida Boa:

ESTABELECIMENTO ENDEREÇO SUPER MUFFATO AV. DISTRITO FEDERAL, 1005 - CENTRO GUGÃO ATACADO E VAREJO AV. HEITOR DE ALENCAR FURTADO, 2459 - CENTRO PIKO’S FRANGOS E CARNES RUA MANOEL RIBAS, 1759 - CENTRO SUPERMERCADOS CIDADE CANCÃO RUA MANOEL RIBAS, 2444 - CENTRO SUPERMERCADOS CIDADE CANCÃO RUA PERNAMBUCO, 999 – CENTRO BRACAR AUTO POSTO AV. RIO GRANDE DO NORTE, 1770 - CENTRO R NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AV. PARANÁ, 1529 – JD. AMÉRICA SUPERMERCADO IRMÃOS ROSA AV. DAS NAÇÕES, 1339 – JD. DAS NAÇOES SUPERMERCADO UEDA AV. MARTIN LUTHER KING, 2722 – JD. FARROUPILHA SUPERMERCADO DALLMANN AV. MARTIN LUTHER KING, 4040 – JD. FARROUPILHA FRUTARIA DO DIDI RUA GUERINO POMIN, 445 – JD. IGUAÇU SUPERMERCADO GUGUY AV. HUMBERTO BRUNING, 331 – JD. SANTOS DUMONT MINI MERCADO ROSSINI RUA DR SYLVIO VIDAL C LEITE RIBEIRO, 1240 – JD. SÃO CRISTÓVÃO MERCADO COLONINHA RUA FRANCISCO ALVES, 798 – JD. SÃO JORGE MERCADO NOROESTE AV. HEITOR ALENCAR FURTADO, 1400 – JD. SÃO JORGE BARATÃO SUPERMERCADO AV. HEITOR ALENCAR FURTADO, 2626 – JD. SÃO JORGE SUPERMERCADO MODELO RUA LEODEGARIO GOMES PATRIOTA, 151 – JD. SÃO JORGE MINI MERCADO CÉU AZUL RUA PAULO ANTONIO DA COSTA, 579 – JD. SIMARA SUPERMERCADO GUGUY AV. MILITAO RODRIGUES DE CARVALHO, 1284 – SUMARÉ SUPEMERCADO RICATO AV. MARTIN LUTHER KING, 3301 – VILA OPERÁRIA GUGÃO ATACADO E VAREJO AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1090 – VILA YARA

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí