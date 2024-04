Em três anos de atuação, Patrulha Ambiental da GM atendeu quase 850 ocorrências

No último dia 30 de março, a Patrulha Ambiental da Guarda Municipal de Paranavaí completou três anos de criação e os agentes efetivos reuniram representantes dos órgãos parceiros para apresentar os resultados do trabalho feito até o momento. O serviço está vinculado à Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito e tem por objetivo proteger o patrimônio ecológico e ambiental do município.

Nestes três primeiros anos de atuação (de 30 de março de 2021 a 30 de março de 2024), a Patrulha Ambiental da GM atendeu um total de 847 ocorrências, sendo 406 de crimes contra com meio ambiente, 291 de maus tratos contra animais, e 150 de omissão de cautela na guarda de animais.

A Patrulha Ambiental de Paranavaí é composta de dois agentes efetivos da Guarda Municipal. A prioridade do serviço são as ações de prevenção e repressão contra crimes e infrações ambientais. Os agentes da GM que compõem a Patrulha Ambiental, dão apoio especialmente às ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e ao Departamento de Zoonoses, mas sem deixar de atender às demais ocorrências do município.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados dos Guardas Municipais da Patrulha Ambiental. São apenas dois agentes que nos trazem um número bastante alto de ocorrências atendidas. Além disso, são agentes que vestiram a camisa, abraçaram a missão e foram se aprimorando no trabalho com o passar do tempo, de uma maneira totalmente empírica, com muita dedicação e força de vontade”, destacou o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Airton de Mello Gonçalves.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí