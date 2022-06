Em visita a Paranavaí, deputado Luciano Ducci confirma recursos para diversas obras

O prefeito KIQ recebeu nesta quarta-feira (8/6) a visita do deputado federal Luciano Ducci em Paranavaí. Na ocasião, foi assinada a Ordem de Serviço que autoriza o início das obras de pavimentação no distrito de Graciosa (lote III) e anunciada a destinação de recursos para construção de uma escola municipal no Jardim Oásis.

A pavimentação no distrito de Graciosa terá investimentos de aproximadamente R$ 238 mil. Já a construção da escola do Jardim Oásis, que será no novo modelo de dois pavimentos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), terá investimentos de aproximadamente R$ 8 milhões.

O prefeito KIQ mais uma vez agradeceu a parceria com Ducci. “O deputado sempre foi nosso parceiro e trabalhou para que nossa cidade tivesse mais atenção. Esses recursos estão sendo muito bem aplicados e farão a diferença na vida de milhares de pessoas. Por conta do período eleitoral o recurso será empenhado até o fim do ano, mas a obra está garantida”, afirmou.

No encontro que aconteceu no gabinete do prefeito KIQ, na Prefeitura de Paranavaí, também estiveram presentes: o vice-prefeito de Paranavaí, Pedro Baraldi, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Amauri Nieheus, o ex-vereador Valmir Trossini e assessores do deputado Luciano Ducci.

Além da pavimentação no distrito de Graciosa e da escola municipal no Jardim Oásis, o município também tem outras obras graças a intervenção do deputado federal Luciano Ducci. Confira a lista:

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil dos 3 Conjuntos – R$ 2,5 milhões

Casa do Produtor – R$ 390 mil

Reforma da Guarda Mirim – R$ 100 mil

Plano de Mobilidade Urbana – R$ 137 mil

Centro de Autismo – R$ 800 mil

