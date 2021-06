Empreendedores de Paranavaí e região podem inovar com apoio e subsídio do Sebrae/PR

Fazer melhor, mais rápido e com menos custo. Esta é a proposta de um programa do Sebrae criado com o objetivo de garantir o acesso de micro e pequenas empresas a ferramentas tecnológicas para promover a inovação e melhoria de processos, produtos e serviços. O Sebraetec oferece consultoria especializada e subsidia 70% do valor do projeto necessário para melhorar o negócio. A solução está disponível também para os empreendedores de Paranavaí e região.

A empresária Silvana Donato Bonetti, que é sócia-proprietária de um posto de gasolina em Loanda, noroeste do Paraná, utilizou a assessoria e os recursos do programa para transformar o conceito da loja de conveniência do empreendimento. “A loja existe há 12 anos. Eu precisava estruturar o financeiro e dar uma cara nova para o espaço”, conta. Antes de iniciar a reforma, ela buscou o Sebrae/PR para validar o modelo ideal.

O negócio, que funcionava como uma loja de conveniência tradicional, ganhou uma cozinha própria e agregou novos produtos e serviços, como padaria e petiscaria, com ambiente adequado para café da tarde e até happy hour. Nas redes sociais, a loja divulga os principais quitutes do dia para atrair a clientela. “Foi muito bom participar do programa, conseguimos reduzir custos, organizar melhor as compras e mapear processos. Os clientes têm aprovado a proposta”, afirma.

E os projetos de expansão já estão em andamento. Silvana conta que está em construção a loja nova, que será maior e trará o mesmo conceito inovador. A previsão é de que o novo espaço seja inaugurado dentro de seis meses.

A consultora do Sebrae/PR, Maria Fernanda Reis, explica que o Programa Sebraetec oferece uma diversidade de serviços, que englobam desde a imagem da marca, com a criação de design, projetos de e-commerce, desenvolvimento de aplicativos; melhoria da produção, com redução do desperdício; até questões relacionadas à sustentabilidade do negócio.

“O diferencial do programa é que as empresas que buscam esses serviços especializados têm o acompanhamento do Sebrae/PR durante todo o processo”, explica.

A consultora lembra que a inovação não está necessariamente atrelada à tecnologia. O programa respeita o nível de maturidade de cada empresa, traça objetivos e auxilia o empresário a escolher as ferramentas certas para alcançar os melhores resultados.

Para acessar o Sebraetec, os empreendedores podem iniciar o atendimento pelo site www.sebraepr.com.br/sebraetec ou entrar em contato pelos canais presenciais e online do Sebrae/PR, o 0800 570 0800 ou telefone (44) 3424-5550.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sebrae