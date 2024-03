Empresa inicia obras do sumidouro e fossa séptica da UBS Três Conjuntos

Tiveram início neste fim de semana as obras de construção do sumidouro e uma nova séptica na UBS Três Conjuntos em Paranavaí. Por conta do grande volume de chuvas no final do mês de janeiro, a fossa séptica desmoronou e o município começou então a buscar a melhor solução para o problema.

“Desde o dia 29 de janeiro, a população referenciada na UBS Três Conjuntos está sendo atendida na UBS Coloninha. Não tínhamos como deixar a população sendo atendida no local; havia riscos. Quando fomos analisar o tamanho do problema, vimos que a situação era mais grave do que se imaginava. Não era apenas pegar uma equipe do município e ir lá fazer um simples reparo. Além da fossa séptica, o sumidouro, que é a abertura que comunica a fossa com a rede de galerias no subsolo, também foi danificado. Então o que parecia ser um simples conserto, se tornou uma necessidade de uma obra. E para se fazer uma obra, o município precisa elaborar todo o processo burocrático de uma licitação para contratar uma empresa para fazer o serviço”, explica a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Para a abertura da licitação, o município precisou elaborar um projeto de engenharia civil indicando como a obra deve ser executada. Depois do projeto finalizado, iniciou-se então o processo de abertura da licitação, que aconteceu no último dia 29 de fevereiro. Agora, a partir da homologação do contrato, a empresa vencedora da licitação tem um prazo legal de até 30 dias para entregar a obra. “Nossa expectativa é de que a obra leve menos tempo e possamos retomar os atendimentos à população na UBS Três Conjuntos nas próximas semanas”, finalizou Andréia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí