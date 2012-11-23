Empresas de agenciamento de viagens terrestres podem aderir a credenciamento do município

Empresas especializadas em serviços de agenciamento de viagens terrestres podem participar do credenciamento nº 49/2025, aberto pelo município de Paranavaí. O chamamento abrange a intermediação na compra de passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais.

O serviço será utilizado para atender pessoas que precisam de transporte em situações de vulnerabilidade temporária, conforme a Lei Municipal nº 5.000/2021.

O credenciamento segue as regras do edital e anexos, que incluem especificações do objeto, requerimento de participação e minuta de contrato.

Os interessados podem acessar os documentos no Portal da Transparência do município ou solicitar informações pelo e-mail compras@paranavai.pr.gov.br.

O edital completo está disponível no site da Prefeitura.

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - As empresas interessadas em se credenciar junto ao município de Paranavaí deverão protocolar a documentação por meio de processo digital, seguindo os seguintes passos: acessar o site da Prefeitura de Paranavaí: https://paranavai.atende.net/ ; em seguida, clicar na opção Autoatendimento: https://paranavai.atende.net/autoatendimento/servicos/emissao-de-process... e, por fim, selecionar a opção “Emissão de Protocolo”, localizada no lado esquerdo da página: https://paranavai.atende.net/autoatendimento/servicos/emissao-de-process...

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí