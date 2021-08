Empresas do segmento turístico devem fazer cadastro no Ministério do Turismo

O município de Paranavaí, por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, está orientando empresas do segmento turístico a fazerem o cadastro no sistema nacional de Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

Hotéis, restaurantes, agências de turismo e organizadores de eventos devem cadastrarem seus empreendimentos no Cadastur, que nada mais é do que um sistema on-line do Ministério do Turismo de cadastro de empresas e profissionais com o objetivo de promover a ordenação, formalização e a legalização do setor turístico.

“O Cadastur é uma importante ferramenta que permite que o turista tenha acesso às empresas cadastradas através do site oficial do Ministério do Turismo. A divulgação no site do Ministério do Turismo garante maior segurança na escolha e contratação de prestadores de serviços turísticos na nossa região e em todo o país”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Com o cadastro regularizado, a empresa ou profissional que atua no mercado turístico poderá ter acesso aos benefícios que o Ministério do Turismo dispõe, como: acesso a linhas de financiamento por meio de bancos oficiais, apoio em eventos, feiras e ações do ministério, incentivo à participação em programas e projetos do governo federal, participação em programas de qualificação promovidos e apoiados pelo ministério, visibilidade nos sites do Cadastur e do programa Viaje Legal, acesso aos programas e eventos do ministério e apoio on-line.

O cadastro deve ser feito pelo site www.cadastur.turismo.gov.br. A Diretoria de Turismo estará disponível para atender qualquer dúvida dos empresários e profissionais liberais do setor turístico pelo telefone 3423-5227 ou no e-mail diretoriaturismopvai@gmail.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí