Empresas vencedoras de licitação no Distrito Industrial somam mais de 70 empregos

O município de Paranavaí realizou recentemente a licitação de sete terrenos no Distrito Industrial de Paranavaí. As empresas vencedoras somam mais de 70 empregos e faturamento anual de mais de R$ 25 milhões. Os prazos de concessão variam entre 10 e 15 anos.

Foram licitados os seguintes lotes: 01 lote com 4.999,832 m²; 01 lote com 1.237,50 m² de terreno e 1.010,01 m² de área construída; 02 lotes com 1.237,50 m²; 01 lote com 1.2 37,50 m² de terreno e 663,23 m² de área construída; 01 lote com 4.625,00 m² de terreno e 300,00 m² de área construída; e 01 lote com 1.650,00 m².

“O primeiro requisito da licitação é com base na geração de empregos. Em caso de empate, o segundo requisito é pelo faturamento anual da empresa. As empresas vencedoras somam num total de 74 empregos. Os faturamentos anuais somadas geram R$ 25.755.022,95. Além disso, por já estarem no imóvel, no final do prazo (10 ou 15 anos), as empresas poderão realizar a compra do imóvel com até 50% de desconto se cumpridos os requisitos”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Para que hoje o município consiga ter bom retorno com os terrenos no Distrito Industrial, foi necessária a retomada de alguns imóveis que estavam parados. “Fizemos um trabalho histórico na retomada dos terrenos para que eles fossem utilizados por pessoas com interesse em gerar empregos, renda e desenvolvimento econômico. Tudo isso fomenta a nossa economia e cria um giro comercial na cidade”, ressaltou Carlos.

Além dos 7 terrenos já licitados, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo trabalha para que ainda este ano outros imóveis também possam ser licitados. “Nossa expectativa é de que mais quatro imóveis no Distrito Industrial de Paranavaí sejam concedidos aos empresários”, finalizou Carlos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí