Entidades e grupos de voluntariado já podem se cadastrar no Edital de Chamamento do COE Social

Entidades e grupos de voluntariado que tenham interesse em atender famílias em situação de vulnerabilidade com produtos e serviços, podem se inscrever a partir desta quinta-feira (7/5) para receber as doações que estão sendo coordenadas pelo COE Social de Paranavaí. As inscrições vão atender ao Edital de Credenciamento Privado publicado hoje no Diário Oficial dos Municípios (http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/4F0774BC).

Podem se inscrever Pessoas Físicas ou Jurídicas, que já desenvolvam alguma atividade assistencial em Paranavaí e que tenham interesse em receber e doar produtos e serviços para anteder famílias vulneráveis em decorrência da pandemia da Covid-19. Para se cadastrar, é necessário preencher o Formulário on-line disponível no site da Prefeitura de Paranavaí (www.paranavai.pr.gov.br) fazendo o seguinte caminho: Acesso Rápido > Chamamento de Entidades. Também é possível acessar diretamente o link: https://bit.ly/2SJ5YHA

Para fins de habilitação, os interessados também devem enviar para o e-mail s.gabinete@paranavai.pr.gov.br uma cópia do documento de identificação ou Contrato Social/Estatuto Social; Cartão de CNPJ; Comprovante de Regularidade do CPF junto à Receita Federal; e Declaração de Idoneidade firmada pelo interessado ou entidade.

“É importante ressaltar que o COE Social vai receber e coordenar a entrega dessas doações diretamente para as entidades e grupos de voluntariado que se cadastrarem através do Edital. As famílias e pessoas que estiverem em situação de vulnerabilidade e estiverem precisando de ajuda, devem procurar uma dessas entidades ou grupos de voluntários e se cadastrar com eles. A partir daí, as entidades vão entrar em contato com o COE Social, solicitando o que precisam e as quantidades para atender essas famílias que estiverem cadastradas. Quem vai retirar as doações com o COE Social são as entidades e elas é que vão distribuir para as famílias cadastradas em cada uma delas”, explica o Procurador Jurídico do município, Benjamin Marçal Costa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí