Equipe da Prefeitura de Paranavaí realiza visita técnica a Pinhais para conhecer práticas de Gestão Pública

Uma comitiva da Prefeitura de Paranavaí realizou, nos últimos dias, uma visita técnica à Prefeitura de Pinhais para conhecer processos administrativos adotados pelo município e trocar experiências sobre gestão pública.

Servidores das áreas de Administração, Recursos Humanos, Patrimônio e Gestão Ambiental participaram da agenda. Durante o encontro, foram apresentados fluxos de trabalho relacionados à gestão de pessoas, administração de bens e serviços, controle patrimonial e organização administrativa.

O secretário municipal de Administração de Paranavaí, Lucas de Oliveira, participou da visita ao lado da equipe técnica do município. "Paranavaí tem buscado constantemente aprimorar seus processos administrativos, a gestão de pessoas e o controle patrimonial. Sabendo que Pinhais é referência e que os sistemas e fluxos de trabalho aqui funcionam com excelência, viemos conhecer de perto essa realidade. Tivemos uma reunião extremamente produtiva, onde pudemos identificar pontos de melhoria que certamente levaremos para aplicar em nosso município", comentou o secretário.

A diretora especial de Gestão Ambiental e Saneamento do município, Andressa Romagna, avaliou que a visita permitiu conhecer iniciativas que poderão contribuir com o trabalho desenvolvido em Paranavaí.

"A troca de experiências entre as equipes foi muito importante. Tivemos a oportunidade de conhecer práticas já consolidadas em outras áreas da administração pública e identificar ações que podem ser adaptadas à realidade de Paranavaí", observou Romagna.

Também participaram do encontro o diretor de Recursos Humanos, Ricardo Padilha; a diretora de Patrimônio, Flávia Tavares; e a servidora administrativa Roseli de Almeida.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí