Equipe de Paranavaí realiza visita técnica no aeroporto de Pato Branco

Nos últimos dias, uma equipe da Prefeitura de Paranavaí realizou uma visita técnica ao aeroporto de Pato Branco. Recentemente, a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) elevou a classe do aeroporto da cidade para AP-1, o que implica em mudanças significativas principalmente na questão de segurança de aeródromo e de voo.

Essa visita se deu tendo em vista as reformas que estão acontecendo e que acontecerão no Aeroporto Edu Chaves de Paranavaí. Foram verificados todos os processos do aeródromo, desde os trâmites documentais para que o aeroporto pudesse receber voos comerciais até o embarque de passageiros.

O Procurado Geral de Paranavaí, Benjamin Marçal, ressaltou a importância da visita, considerando que o porte do aeródromo e o nível de exigências do aeroporto de Pato Branco é compatível com o que será exigido da operação do aeroporto de Paranavaí. “Nessa visita técnica foi possível ter o primeiro contato com parte dos principais regulamentos necessários exigidos para início da operação e o nível de exigências de segurança necessária para operação”.

"Além do empenho do diretor/gestor do aeroporto, será necessário amplo empenho de toda equipe do Município, através de um trabalho integrado de diversas secretarias, e até mesmo da própria sociedade que deverá entender a importância da operação e de quanto desenvolvimento econômico deve trazer um aeroporto em ótimas condições, considerando o caráter de logística, inclusive de transporte de mercadorias", completou Benjamin.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel, a avaliação da visita foi muito positiva. “O aeroporto está ligado diretamente ao desenvolvimento econômico. Através dele, pessoas chegam para negócios, para visitas, para estudar, para cuidar da saúde e pessoas vão para outros locais pelos mesmos motivos. O aeroporto liga a cidade ao mundo inteiro e isso gera mais empregos, mais renda ao município através dos impostos e taxas que são geradas. Paranavaí é a principal cidade da região noroeste do Paraná e conta com a proximidade de cidades dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde todas elas serão impactadas a atividade aeroportuária”, avaliou.

Vale ressaltar que o aeroporto de Paranavaí passa por uma grande reforma de pista e pátio de manobras. Está sendo realizado o recapeamento de toda sua extensão e adequação de cercas com recursos intermediados pelo deputado Tião Medeiros junto ao Governo do Estado. “O deputado Tião Medeiros foi a primeira pessoa a entender a importância do recape para o nosso aeroporto e não mediu esforços para garantir esses recursos. Agora, com sua atuação na Câmara Federal, temos a certeza que nosso aeroporto terá condições de ficar apto para a continuidade das adequações, através da sua intervenção política junto aos órgãos da aviação”, enalteceu Carlos.

Por conta da reforma, o aeroporto está, neste momento, fechado para voos em geral. O próximo passo é a criação de projeto de um novo terminal de embarque e desembarque e as devidas liberações juntos aos órgãos de aviação.

“O estudo da Anac de 2016 nominado ‘O Brasil que voa’, identificou que 23.800 pessoas de Paranavaí embarcam em voos na cidade de Maringá por ano. Se dividir esse valor em um ano, teremos um número de 65 pessoas por dia, ou seja, é a capacidade de um ATR-72. Isso sem contar os 29 municípios da região da Amunpar e as cidades próximas. Esses números reforçam a tese de que o nosso aeroporto possui potencial”, finalizou Carlos Emanuel.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí