Equipe do CAPS AD faz atendimento especial a pessoas em situação de rua

Esta semana, a equipe do CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) fez um atendimento especial a pessoas em situação de rua nas proximidades do Terminal Urbano. A ideia era abordar a população usuária de drogas que está em situação de rua e apresentar propostas de tratamento e acompanhamento.

Durante os atendimentos especiais, foram ofertadas consultas psiquiátricas, consultas psicológicas, atendimentos da assistente social, coleta de sangue para exames laboratoriais e Testes Rápidos. A Secretaria de Assistência Social também participou da ação oferecendo café da manhã e dando orientações sobre como retirar segunda via de documentos.

“O resultado da ação nos surpreendeu. Fizemos abordagem de 10 pessoas: duas delas aceitaram internamento psiquiátrico, outras duas pessoas quiseram acolhimento e acompanhamento na Comunidade Terapêutica Servo Sofredor e quatro irão retomar o tratamento no CAPS AD. Para nossa equipe, que conhece os desafios da luta contra as drogas, este atendimento foi bastante válido e, se necessário, vamos repetir a ação outras vezes”, avaliou a coordenadora do CAPS AD, Giseli Paschoaletto.

A ação coordenada pela equipe do CAPS AD teve ainda a parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social, UBS Centro, Guarda Municipal, Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (COMUD) e Comunidade Terapêutica Servo Sofredor.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí