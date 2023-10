Equipes da Defesa Civil trabalham durante toda a madrugada após tempestade em Paranavaí

Paranavaí viveu na madrugada desta terça-feira, dia 17/10, mais um temporal que deixou diversos estragos pela cidade. A intensa chuva (inclusive com granizo) e o vento forte derrubaram árvores, ruas ficaram sem luz e entre outros prejuízos. As equipes da Prefeitura de Paranavaí, Corpo de Bombeiros, Copel e demais órgãos integrantes da Defesa Civil trabalharam durante toda a madrugada para restabelecer a normalidade.

“Quem for sair de casa, pedimos que tenham a máxima cautela pelas ruas. Há algumas árvores caídas e podem haver postes caídos energizados, ainda estamos fazendo todo o levantamento. Não andem na contramão e se possível desviem dos pontos de interdição. Não corra riscos tentando remover galhos, pois pode ocorrer choque elétrico”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.



Temporal causou estragos pela cidade





Segundo levantamento feito pelas equipes, esses foram alguns dos pontos da cidade que tiveram árvores caídas e, em muitos desses pontos, fios energizados: Avenida Tancredo Neves, Avenida Paraná, Avenida Parigot de Souza, Rua Getúlio Vargas, Rua Bahia, Rua José Lucas Sobrinho, Rua Maria José de Castro Consalter, Rua Prudentópolis, Rua Antônio José da Silva, Rua São Cristóvão, Rua Júlio Gonçalves, Rua Takeshi Mitsuyasu, Rua Guaporé x Avenida Rio Grande do Norte, Rua Pernambuco x Avenida Paraná, Rua Antônio Ereda Molina x Rua Wladislau Gaida, Rua Antônio Felipe x Rua Pedro Miranda e Rua Amapá x Avenida Rio Grande do Norte.

Além desses, ainda podem existir outros pontos com o mesmo problema, mas o município ainda não conseguiu confirmar todos. “É certo que muitas árvores caíram. Neste momento, estamos priorizando a desobstrução das vias e árvores caídas em cima da rede elétrica. Pedimos que a população entenda este momento delicado. A prioridade é desobstruir as vias e evitar que acidentes gravíssimos aconteçam, depois cuidaremos da limpeza”, enfatiza o secretário de Meio Ambiente.

Além das árvores obstruindo o trânsito, alguns prédios públicos estão sem energia e internet, e terão os serviços afetados momentaneamente nesta terça-feira. São eles: UBS Panorama, Sumaré, Morumbi Rural, José Eloy, Jardim Maringá e Celso Konda; CAPS AD; e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Na educação, várias instituições de ensino (escolas e CMEIs) estão sem energia elétrica e sem água, mas ainda não foram suspensas as aulas em nenhum local. Locais onde está só com falta de energia, vão realizar as aulas normalmente. Locais onde está com falta de água, se não retornar até às 10h, responsáveis das instituições vão ligar para os pais buscarem as crianças, pois não dá pra ficar sem água por conta dos banheiros, bebedouros, alimentação para as cantinas e etc.

Na Assistência Social, a situação geral dos prédios dos CRAS, CREAS, Centro de Juventude e Família Acolhedora é falta de energia, internet e água. As famílias afetadas pelo temporal já começaram a procurar atendimento nos CRAS e as equipes estão prestando os atendimentos dentro do que é possível, inclusive fazendo os cadastros das situações e necessidades manualmente.

Em relação ao trânsito, já que diversas vias os semáforos não estão funcionando, as equipes da Diretoria de Trânsito (Ditran) vão se deslocar aos pontos mais críticos e com mais movimento para orientar a população.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí