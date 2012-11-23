Equipes municipais e estaduais trabalham para normalizar serviços após vendaval em Paranavaí

O vendaval que atingiu Paranavaí na noite de quarta-feira (12) provocou estragos em várias regiões da cidade. A área mais afetada foi o Jardim São Jorge, que ficou sem luz e água durante esta quinta-feira (13). Árvores caíram em diferentes pontos, e as equipes da Prefeitura foram mobilizadas logo nas primeiras horas da manhã.

Servidores das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Agricultura e Infraestrutura, além da Guarda Municipal, do Ditran, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Sanepar e da Copel trabalham de forma integrada no atendimento das ocorrências.

De acordo com o gerente regional da Sanepar, Heterley Ubaldo, o abastecimento já foi restabelecido nos distritos de Graciosa, Sumaré, Mandioca e Deputado José Afonso, Vilas Rurais (incluindo Piracema) e no Jardim Oásis. “Estamos atuando junto com a Copel para normalizar o fornecimento nas demais localidades o mais rápido possível”, afirmou.

Até o fim da tarde desta quinta-feira, mais de 150 chamados haviam sido registrados. Cerca de 100 envolveram quedas de árvores e galhos que obstruíram vias, enquanto os demais foram relacionados a destelhamentos de residências. Segundo a Copel, ainda não há previsão para o restabelecimento da energia nas áreas mais afetadas, mas as equipes seguem trabalhando para normalizar o fornecimento o quanto antes.

“Quem precisar de telhas deve procurar o CRAS mais próximo para registrar a situação. Depois da solicitação, nossas equipes fazem a visita domiciliar e a contagem das telhas necessárias. O atendimento é voltado às famílias que possuem cadastro único e se enquadram nos critérios da Defesa Civil”, orientou a secretária municipal de Assistência Social, Letícia Leziane.

O prefeito Mauricio Gehlen destacou o trabalho rápido das equipes e reforçou os cuidados da população. “Felizmente, não tivemos vítimas, e isso é o mais importante. Agora é hora de reparar os danos com segurança. Pedimos que as pessoas evitem se aproximar de árvores caídas e fios de energia, porque o risco de acidente é grande”, afirmou.

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Dr. Ademir Giandotti Jr., disse que as equipes permanecem nas ruas. “Mais de 25 pontos da cidade precisaram ser isolados por causa de fiações elétricas caídas. O trabalho é intenso e deve continuar nos próximos dias, até que a situação esteja totalmente controlada”, comentou.

O secretário de Meio Ambiente, Alessandro Cordeiro, destacou o esforço coletivo. “Estamos com uma grande força-tarefa, unindo várias secretarias e órgãos estaduais. Essa integração é o que tem garantido uma resposta rápida para que a cidade volte à normalidade o quanto antes”, concluiu.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí