Escola municipal ganha primeira estátua do Brasil, em tamanho real, de Cecília Meireles

Na última semana, a comunidade escolar fez uma grande festa para comemorar um momento histórico: a instalação da primeira estátua do Brasil, em tamanho real, da poetisa Cecília Meireles. A estátua foi instalada na Escola Municipal Cecília Meireles, em Paranavaí, para finalizar um projeto de leitura realizado com os alunos.



“A escola propôs um projeto de leitura onde cada turma estudou um escritor. As turmas de 4º ano estudaram sobre Cecília Meireles, a escritora, jornalista e poetisa que dá nome à escola. As crianças aprenderam sobre sua história, sua carreira, sua inspiração para escrever e porque a escola leva o nome desta tão importante autora brasileira. A professora responsável pelas turmas entrou em contato com o professor Sebastião de Castro, que além de professor de Literatura e apaixonado pelas obras de Cecília Meireles, também é pintor e escultor. E o professor Sebastião presenteou a escola com uma estátua em tamanho real de Cecília Meireles que, até onde temos conhecimento, é a primeira do Brasil”, explicou a secretária de Educação do município, Adélia Paixão.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí