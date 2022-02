Escolas municipais estimulam capacidades empreendedoras de alunos, em Paranavaí

De olho no estímulo à cultura empreendedora nos municípios paranaenses, o Sebrae oferece para as escolas municipais o curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), que promove em uma série de atividades praticadas no decorrer do ano letivo. Em Paranavaí, só em 2021, mais de 3 mil alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental foram alcançados pelo projeto, que ocorreu a distância. Para este ano, a expectativa é que com o pleno retorno do presencial, mais crianças possam participar.

No ano passado, a metodologia foi aplicada com a ajuda de quadrinhos desenvolvidos a fim de incentivar o olhar para um futuro empreendedor, integrado a projetos de vida. Foram criadas histórias para atender ao Fundamental I e II, além de vídeos de orientação para apoiar os professores na aplicação do conteúdo.

Em Paranavaí, 11 escolas de período integral participaram. Foram envolvidos cerca de 60 educadores, que participaram das capacitações para atuar no projeto. “Mesmo com a pandemia tivemos bons resultados. Agora, acreditamos que o número de alunos alcançados aumentará e que possamos envolver a comunidade nas atividades finais, como as feirinhas”, diz a responsável pela supervisão pedagógica das escolas em período integral de Paranavaí, Maria Seleide Ribeiro Cardoso.

A consultora do Sebrae Paraná, Narliane de Melo Martins, diz que com a vacinação, a expectativa é retomar a robustez do programa, tal como até 2019. “Esperamos este ano retomar as feirinhas presenciais, onde as turmas podem comercializar seus produtos seguindo o que aprenderam, com a presença da comunidade. E há expectativa de envolvermos mais alunos graças à parceria do Município”, comenta.

A Escola Municipal Professor Pedro Real participou do JEPP pela primeira vez em 2021. As sugestões de ações empreendedoras dos quadrinhos foram desempenhadas pelos professores regentes e renderam envolvimento de alunos, funcionários das escolas e famílias. Segundo as supervisoras pedagógicas Cássia Chaves da Silva e Sílvia Maria Negrão de Melo, com a doação de óleo de cozinha, os estudantes ‘fabricaram’ o Sabão Real, comercializado para as famílias do bairro ao final do projeto.

“Embora o tempo para a realização do projeto tenha sido pequeno devido à pandemia, a participação foi bastante positiva. Um dos pontos de destaque foi o empenho dos alunos e suas famílias na arrecadação do óleo de cozinha, além da conscientização para a preservação da natureza a respeito da reutilização do óleo”, comenta Cássia.

A supervisora da Escola Municipal do Campo Professora Edith Ebiner Eckert, Claudia Pelisson Vieira, participa do JEPP desde 2017. Ele lembra atividades de destaque como a venda de mudas de ervas e sal temperado pelos alunos que colocaram a mão na massa para desenvolver os produtos.

“Em nossa escola, em 2021, aproximadamente 150 alunos foram engajados no JEPP, sendo que cada uma das turmas desenvolveu jogos pedagógicos com material reciclado e apresentou na escola, evitando aglomeração”, conta. “Foi um trabalho gratificante e muito envolvente, com bons resultados, levando em conta o interesse de todos os envolvidos”, conclui.

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae/PR