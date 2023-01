Estado fecha convênio para pavimentar 4,3 km da Estrada Cristo Rei, em Paranavaí

O Governo do Estado fechou um convênio com a Prefeitura de Paranavaí para pavimentação de um trecho de 4,3 quilômetros da Estrada Cristo Rei, que dá acesso à área rural do município da região Noroeste. O investimento será de R$ 7.256.784,13.

O governo estadual, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, vai providenciar a liberação de parte dos recursos ao município, no valor de R$ 3.700.000,00. Já a Prefeitura, que será responsável pela contratação e execução da obra, ficará com a contrapartida de R$ 3.556.784,13.



Estado fecha convênio para pavimentar 4,3 km da Estrada Cristo Rei - clique para ampliar



- clique para ampliar

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), por sua vez, terá a responsabilidade das vistorias técnicas, supervisionar e fiscalizar o andamento do convênio, emitindo relatórios mensais de acompanhamento.

As obras serão realizadas logo no início da Estrada Cristo Rei, a cerca de 260 metros do entroncamento com a BR-376, sentido Guairaçá, onde apenas o início da via é pavimentado.



Estado fecha convênio para pavimentar 4,3 km da Estrada Cristo Rei





As novas pistas terão 7 metros de largura, sendo duas faixas de rolamento com 3,5 metros cada, além de dispositivos de drenagem e sinalização completa.

A pavimentação da estrada rural irá trazer mais segurança aos usuários, facilitar o acesso a moradores, ônibus escolares, além de gerar mais economia com custos de manutenção, principalmente em períodos chuvosos.

“O município irá empregar a pavimentação com blocos sextavados intertravados de concreto, já aplicada em outras estradas rurais locais, e avaliada pelo nosso corpo técnico como perfeitamente adequada para atender as demandas dos usuários”, explica o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti.

A Estrada Cristo Rei também está sendo pavimentada em outros pontos, através de outros convênios do município com o governo estadual.

Fonte: Agência Estadual de Notícias