Estão abertas as inscrições para concurso de vitrines e fachadas em Paranavaí

O município de Paranavaí, em parceria com a Associação Comercial de Paranavaí (Aciap), vai realizar mais uma edição do concurso de vitrines e fachadas no comércio da cidade. Realizado em Paranavaí desde 2015, o concurso acontece pelo oitavo ano consecutivo na cidade.

As empresas interessadas em participar do concurso deverão realizar inscrição até o dia 10 de dezembro, através do site https://www.aciapparanavai.com.br/pesquisas/inscricao-concurso-de-vitrin.... O período de julgamento será de 12 a 23 de dezembro, com a divulgação das empresas vencedoras até o dia 31 de dezembro.

Os principais itens que serão avaliados como critérios são: decoração e iluminação. Serão selecionadas através de comissão julgadora as cinco melhores vitrines ou fachadas.

Para este ano, a novidade fica por conta do modelo da premiação. Uma mudança na lei do regulamento do concurso permite que a premiação seja feita com valores em dinheiro e não apenas em abatimento de débitos tributários. Para o 1º lugar será concedido: R$ 3 mil; para o 2º lugar: R$ 2 mil; para o 3º lugar: R$ 1,5 mil; para o 4º lugar R$ 1 mil; e para o 5º lugar R$ 800.

“A empresa vencedora deverá requerer o prêmio através de protocolo, a ser realizado pelo site da página oficial do Município ou presencialmente, contendo informação da agência e conta bancária para depósito do valor correspondente ao prêmio obtido. A empresa que possui débitos tributários ou não tributários com o Município, não fará jus ao recebimento da premiação”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí