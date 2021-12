Estudantes de Paranavaí desenvolvem solução de monitoramento de pacientes com covid-19

Dez equipes participaram da edição deste ano do programa Startup Garage, em Paranavaí, programa de fomento ao desenvolvimento de startups realizado pelo Sebrae/PR, UniFatecie e Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Paranavaí. A equipe vitoriosa criou durante as atividades a startup MoniCare, em atenção a pacientes com Covid-19 em tratamento domiciliar.

A equipe propõe um dispositivo capaz de realizar medições de temperatura, batimentos cardíacos e níveis de oxigênio no sangue, contendo um alarme para disparar em horários programados, para lembrar o paciente de fazer essas medições.

“O dispositivo envia dados via internet a um sistema web, que está sendo desenvolvido pela nossa equipe, e pode ser acessado pelo profissional de saúde responsável pelo monitoramento nas unidades de saúde e pelos familiares do paciente. A qualquer alteração, seja de sinais ou se o paciente não tomar medicação, por exemplo, uma notificação é enviada”, explica, Angélica Mizutani, integrante da equipe.

O grupo é formado por Angélica, Flavio Lucas Fernandes e Henrique Gonçalves de Oliveira, todos do curso de Engenharia de Software no IFPR de Paranavaí. Angélica conta que durante o programa o grupo desenvolveu boa parte do protótipo e do sistema web.

“Acreditamos no potencial inovador da ideia e tínhamos certeza que o Startup Garage iria trazer suporte e conhecimento necessários para desenvolvermos o produto, idealizado pelo nosso mentor e orientador, professor Eduardo Cruz, e que conta com apoio de outros docentes”, diz Angélica.

A ideia é crescer, tanto que após a ação, a equipe ganhou ainda a presença de Eduarda Schuroff Bernardo da Silva e Laiza Gomes Silva, da Mecatrônica. No longo prazo, os planos são expandir o uso da solução para outros contextos além da covid-19, a fim de atender outros pacientes que possuam doenças crônicas com risco de hipoxemia (baixo nível de oxigênio no sangue) também.

“Antes eu enxergava o MoniCare do ponto de vista acadêmico, como uma oportunidade de aprender a trabalhar com Internet das Coisas e de aprofundar na parte de desenvolvimento de sistemas. Após o Startup Garage, passei a enxergar o projeto como empreendedora. Agora consigo pensar em termos de mercado e no quanto a ideia pode se expandir. Foi uma jornada extensa, porém muito gratificante”, declara Angélica.

O programa ofertou mentorias, tutoriais e workshops temáticos, sendo que as propostas dos participantes foram acompanhadas e conduzidas em estratégias para favorecer o lançamento do produto ou serviço inovador. Segundo a consultora do Sebrae/PR, Narliane Martins, este ano as ideias abordaram principalmente o segmento da saúde.

“Realizamos o projeto desde 2018, nos últimos dois anos de forma digital. É uma ação da educação empreendedora, para que os participantes ampliem o aprendizado da graduação, no sentido de desenvolver conceitos sobre ideação, prototipação e validação de produtos. Por conta da pandemia, a maioria das ideias de negócios girou em torno da saúde”, diz Narliane. Ela acrescenta que os vencedores terão direito a pós-graduação na UniFatecie e consultoria do Sebrae/PR como apoio para levar o projeto adiante.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sebrae