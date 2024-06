Ex-prefeito de Paranavaí Rogério Lorenzetti recebe Título de Cidadão Benemérito em cerimônia solene

Em uma cerimônia marcada pela emoção e reconhecimento, a Câmara Municipal de Paranavaí concedeu o título de Cidadão Benemérito ao ex-prefeito Rogério José Lorenzetti. O evento, realizado no plenário da Casa de Leis, reuniu amigos, familiares, colegas de trajetória política e diversas autoridades locais e regionais.

A honraria, instituída pelo Decreto Legislativo nº 001/2024, foi entregue pela vereadora professora Cida Gonçalves, que atuou como secretária de Educação durante os oito anos de mandato de Lorenzetti (2009 – 2016). O título foi concedido em reconhecimento aos relevantes serviços prestados por Lorenzetti à comunidade de Paranavaí, destacando sua liderança e compromisso com o progresso local.

Em seu discurso, a vereadora destacou a integridade e a visão do homenageado. "Um homem íntegro, um homem honesto, responsável, competente e além de tudo visionário. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto o Rogério, quando ele me oportunizou estar à frente da Secretaria de Educação na sua gestão. Estar ao seu lado neste tempo foi um aprendizado muito maior do que qualquer faculdade", afirmou Cida.

Ela também ressaltou as inúmeras conquistas da administração de Lorenzetti, como a construção e reforma de creches e escolas, a ampliação do saneamento básico e o desenvolvimento de programas sociais voltados para os mais necessitados.

Rogério Lorenzetti agradeceu a homenagem e relembrou sua trajetória pessoal e profissional. "Estou extremamente feliz com esse título de Cidadão Benemérito de minha cidade, concedido por esta Câmara. Agradeço a proposição da vereadora Cida Gonçalves e também aos demais vereadores que votaram a favor. Quando meus pais, Luiz Lorenzetti e Jeni Miranda, vieram para Paranavaí por volta de 1940, não tinham ideia do que estava por vir. Eles não imaginavam o que iriam passar aqui, na hoje conhecida Cidade Poesia", recordou.

Lorenzetti também enfatizou seu compromisso com a comunidade e as inúmeras realizações de suas gestões. "Quando decidi entrar para a vida pública, pensei: ‘Vou trabalhar em favor de todos, principalmente para aqueles que mais têm dificuldades na vida. E assim fiz. A cidade tinha problemas, principalmente de asfalto, falta de moradias, creches e pontos de atendimento de saúde. Procurei resolver ou aliviar a situação da melhor forma possível. Levamos asfalto a toda periferia da cidade, construímos 2.500 novas moradias e aumentamos significativamente o número de médicos e equipes de saúde da família", destacou.

Entre os presentes na cerimônia estavam os ex-prefeitos José Augusto Felipe e Antônio Teruo Kato, o vice-prefeito de Lobato, Milton Kasuyuki Inoue, além de diversas autoridades e membros da comunidade. O evento contou com momentos de reconhecimento à família de Lorenzetti, incluindo sua esposa Cristina, seus filhos Luiz Paulo e Ana Paula, e seus netos Joaquim e Amália.

Ao final de seu discurso, Lorenzetti expressou sua gratidão a todos que contribuíram para suas realizações. "Todas essas conquistas não seriam possíveis sem pessoas ao lado, sem uma equipe a qual saúdo e agradeço imensamente. Sozinho, ninguém consegue absolutamente nada. É preciso estar cercado de pessoas comprometidas e competentes. Muito obrigado a todos que serviram e servem a vida pública comigo. Vocês são incríveis!".

A entrega do título de Cidadão Benemérito a Rogério Lorenzetti foi um momento de celebração e reconhecimento de um legado de serviço público dedicado ao desenvolvimento e bem-estar da comunidade de Paranavaí.

Fonte: Gabinete da Vereadora Cida Gonçalves