Extinção de taxas faz com que alguns carnês de IPTU estejam “zerados”

Algumas pessoas de Paranavaí receberam o carnê do IPTU de 2022 com uma boa novidade e estranhamente isto causou espanto. É que alguns boletos chegaram com o valor de R$ 0,00 e, automaticamente, as pessoas foram até a prefeitura para esclarecer a situação, mas não há nada de errado com isso.

Quem recebeu o carnê desta forma não precisa ir até a prefeitura para verificar se o valor está correto. “Pessoas que em 2021 pagavam apenas as taxas de conservação de vias e combate de incêndio, a partir de 2022 foram isentadas. Isso acontece porque a pessoa já não pagava o IPTU, mas apenas essas taxas, que foram revogadas no ano passado”, explica o fiscal tributário da Secretaria de Fazenda, Fernando Albuquerque.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí