Fafipa divulga resultado do concurso público da Prefeitura de Paranavaí

A Fundação Fafipa divulgou nesta terça-feira (22) o resultado do concurso público da Prefeitura Municipal de Paranavaí para o quadro geral de servidores, referente ao Edital nº 001/2025. Os candidatos aprovados podem acompanhar as próximas etapas do processo seletivo pelo site oficial da banca organizadora: https://www.fundacaofafipa.org.br/informacoes/4053/.

O concurso, realizado no dia 15 de junho, oferece 86 vagas, além da formação de cadastro de reserva para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Além do edital do quadro geral, o concurso foi dividido em outros dois editais: Edital nº 002/2025 (para médicos) e Edital nº 003/2025 (para a Guarda Municipal). Os resultados dessas duas seleções já foram divulgados na semana passada.

Para os candidatos ao cargo de guarda municipal, ainda será publicado o resultado da correção da prova discursiva, aplicada aos aprovados na prova objetiva. O andamento do processo pode ser acompanhado pelo link: https://www.fundacaofafipa.org.br/informacoes/4055/

Já para os candidatos às vagas destinadas a médicos, a próxima etapa será a apresentação dos títulos. As informações detalhadas estão disponíveis no link: https://www.fundacaofafipa.org.br/informacoes/4054/

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí