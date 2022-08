Famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa devem se inscrever no CadÚnico para pretensão de vagas em creches

No mês de novembro, a Secretaria Municipal de Educação vai abrir um período de cadastro para pretensão de vagas nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) de Paranavaí. Um dos documentos obrigatórios para as famílias poderem declarar a pretensão de uma nova vaga nas creches do município é a Folha Resumo do CadÚnico. Mas para se inscrever no CadÚnico é preciso ficar atento aos critérios e documentos necessários. O primeiro e principal critério é que as famílias devem possuem renda mensal de até meio salário mínimo (R$ 606,00) por pessoa.

Para se inscrever no CadÚnico ou atualizar as informações é necessário que o responsável pela família procure o CRAS mais próximo de sua residência para agendar um dia e hora para realizar a entrevista social de cadastramento.

No dia da entrevista, o responsável pela família deverá ter em mãos um comprovante de residência, preferencialmente uma conta de luz, todos os documentos pessoais originais de todos os membros da família (certidão de nascimento ou casamento; RG; CPF; título de eleitor; carteira de trabalho, e os comprovantes de renda da família (holerite, extrato de aposentadoria, extrato de seguro-desemprego e extrato de recebimento de pensão).

A partir do momento em que a família se inscreve no Cadastro Único, ela se compromete a atualizar o cadastro sempre que houver mudança nas informações de sua família, ou no máximo, a cada dois anos caso não haja alterações nas informações da família.

Lembrando que as famílias com renda total superior a meio salário mínimo (R$ 606,00) por pessoa, que quiserem declarar pretensão de vagas nas creches, não precisam fazer o CadÚnico, mas devem apresentar uma Declaração constando a renda de todos os componentes familiares. O modelo da Declaração também pode ser retirado no CRAS mais próximo da residência.

Sobre o CadÚnico – O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica da população. É também o principal instrumento para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas e benefícios sociais, das três esferas do governo.

O CadÚnico também é utilizado para a participação em mais de 20 programas sociais como o Programa Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica, Tarifa Social da Água, Programa Leite das Crianças, Programa Mais Leite das Crianças, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Carteira do Idoso, Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda (INSS Donas de Casa), Telefone Popular, Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos, ID Jovem e outros.

O Governo Federal disponibiliza uma ferramenta on-line onde qualquer cidadão pode consultar os dados do Cadastro Único para programas sociais. Através do “Meu CadÚnico”, as famílias inscritas no CadÚnico podem visualizar um resumo das suas informações cadastrais, como o Número de Identificação Social - NIS de cada um dos integrantes da família, além de verificar data de cadastramento, pendências e a renda informada. É possível também, ao final da consulta, imprimir as informações, que servem como comprovante de inscrição.

Para verificar as informações cadastradas, basta acessar o “Meu CadÚnico” através do link: https://cadunico.cidadania.gov.br/

Procure o CRAS mais próximo da sua casa para se inscrever no Cadastro Único:

CRAS Jardim Maringá

Rua Antônio Fachin, n 1051, Vila City

Telefone: (44) 3902-1052

CRAS Jardim São Jorge

Rua Jatobá, s/n (próximo ao Cemitério Parque), Jardim São Jorge

Telefone: (44) 3902-1027

CRAS Vila Operária

Rua João Graff Schreiber, n 55, Vila Operária

Telefone: (44) 3902-1053

CRAS Zona Leste

Avenida Tancredo Neves, n 4325, Jardim Guanabara

Telefone: (44) 3422-4575

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí