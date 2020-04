Na próxima terça-feira, dia 7 de abril, a Secretaria Municipal de Educação fará a primeira entrega de kits de alimentação para as famílias dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, que estejam cadastradas no Programa Bolsa Família do Governo Federal. No total, serão entregues 990 kits de alimentação com os produtos que seriam usados na Merenda Escolar do município.

“No total, temos 1.423 crianças estudando na rede municipal de ensino que estão cadastradas no Programa Bolsa Família. Retiramos da conta a questão dos irmãos (famílias com dois ou mais filhos) e aquelas famílias que já retiraram cestas básicas junto à Secretaria de Assistência Social do município. Isto porque, o cadastro base é o mesmo, o do Programa Bolsa Família. Então se já foi retirada a cesta básica na Assistência este mês, a família não deve procurar o kit de alimentação na escola, pois não podemos ter duplicidade nas entregas – entregar duas cestas ou kits para uma mesma família e outra ficar sem”, destaca a secretária de Educação de Paranavaí, Adélia Paixão.

A entrega acontecerá somente nas escolas municipais e a família precisa procurar a escola onde a criança estuda para a retirada do kit. “Caso tenha mais de uma criança da família estudando na rede municipal, a retirada do kit deve ser feita na escola onde estuda o filho mais velho. Por exemplo, se na família tem uma criança de 7 anos e outra de 10 anos, o kit vai estar cadastrado para retirada na escola onde a criança de 10 anos estuda”, explica Adélia.

Para retirar o kit alimentação, o responsável pela criança deve apresentar o Cartão do Bolsa Família, o Cartão SUS e um documento pessoal com foto para conferência na lista disponível em cada escola.

A entrega do kit alimentação para as famílias dos alunos matriculados na rede municipal de ensino será feita uma vez por mês, sempre na primeira quinzena, até que seja determinada a retomada das aulas nas instituições de ensino.

Lembrando que neste mês de abril, a entrega do kit alimentação será feita apenas na terça-feira, dia 7/4.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí