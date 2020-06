Famílias de alunos da rede municipal receberão kit de alimentação na próxima terça-feira

Na próxima terça-feira, dia 23 de junho, a Secretaria Municipal de Educação fará a terceira entrega de kits de alimentação para as famílias dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, que estejam cadastradas no Programa Bolsa Família do Governo Federal. Serão entregues 1.526 kits de alimentação com os produtos que seriam usados na Merenda Escolar do município.

“Assim como aconteceu nos meses de abri e maio, a entrega será realizada somente nas escolas municipais e a família precisa procurar a escola onde está cadastrada com o Programa Bolsa Família para a retirada do kit. A entrega será das 8h às 16h, sem interrupção no horário de almoço”, explica a secretária de Educação, Adélia Paixão.

Para retirar o kit alimentação, o responsável pela criança deve apresentar o Cartão do Bolsa Família, o Cartão SUS e um documento pessoal com foto para conferência na lista disponível em cada escola.

A entrega do kit alimentação para as famílias dos alunos matriculados na rede municipal de ensino está sendo feita uma vez por mês, até que seja determinada a retomada das aulas nas instituições de ensino. Lembrando que neste mês de junho, a entrega do kit alimentação será feita apenas na terça-feira, dia 23/6.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí