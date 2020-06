Famílias que têm CadÚnico podem se cadastrar em projetos de castração de animais

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância em Saúde, está com dois projetos em andamento para realizar a castração de cachorros e gatos das famílias de baixa renda de Paranavaí. As famílias que são registradas no CadÚnico e atendidas em programas sociais, podem fazer um cadastro de pretensão de castração dos animais que tiverem em casa.

“Um dos projetos será realizado através de convênio com o Governo do Estado, e o outro é um projeto municipal mesmo. Ambos os projetos já estão aprovados, aguardando apenas a finalização de documentação, então vamos começar as castrações em poucas semanas. Já fizemos um cadastramento semelhante em agosto de 2018 e, agora, quem ainda não se inscreveu tem a oportunidade de participar. Depois de finalizado este levantamento, vamos começar a coordenar as castrações, respeitando critérios de prioridade”, explica a gerente do Departamento de Zoonoses e Bem-estar Animal, Merciliana Santos Souza.

Quem quiser fazer o cadastro de pretensão de castração de seus animais, só precisa ir até a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua casa e preencher um formulário que estará disponível na recepção. O cadastro estará disponível do dia 10 ao dia 20 de junho. “É necessário levar os documentos pessoais e fundamental que a pessoa não esqueça de informar um telefone ativo e válido para que possamos entrar em contato no momento de fazer a castração”, frisa Merciliana.

Mais informações podem ser obtidas no departamento de zoonoses da Vigilância em Saúde, através do telefone 3902-1137.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí