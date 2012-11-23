Farmácias Municipais de Paranavaí recebem elogios dos pacientes pelo rápido atendimento

As Farmácias Municipais de Paranavaí têm recebido elogios de pacientes pela agilidade no atendimento e pela forma como os usuários são recebidos nas unidades. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), aproximadamente 850 pessoas passam diariamente pelos dois espaços para retirada de medicamentos.

“Atendimento excelente todas as vezes que venho. Sempre tem medicamento disponível. Obrigada”, diz uma das cartas deixadas por pacientes. “Sou bem atendida. Gostaria de parabenizar a equipe de profissionais que atende”, registra outra mensagem. “Antes não era tão rápido, mas melhorou muito. Não precisamos ficar aqui mais de 30 minutos, como acontecia antes. Todos estão de parabéns”, relata outro usuário.

Segundo a Sesau, o tempo de espera varia conforme o horário de maior movimento, mas os atendimentos prioritários costumam ocorrer entre 9 e 12 minutos. Já os atendimentos gerais ficam entre 13 e 18 minutos. Pacientes com 80 anos ou mais são atendidos imediatamente após a retirada da senha.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 160 mensagens de agradecimento foram deixadas por pacientes nos primeiros meses de 2026. As “cartinhas”, como são chamadas pelos servidores, trazem relatos de carinho pelo atendimento realizado nas unidades.

“O tempo de espera é considerado muito bom e conseguimos manter um atendimento organizado mesmo com a alta demanda diária”, celebrou a secretária municipal de Saúde, Andreia Martins Vilar.

MEDICAMENTOS GRATUITOS - O município investe na aquisição de medicamentos por meio de consórcio e licitação. Segundo a Sesau, os recursos ultrapassam R$ 3,3 milhões, sendo R$ 1.844.028,00 via consórcio e R$ 1.522.488,10 por licitação.

As duas unidades da Farmácia Municipal estão localizadas na Rua Armando de Castro Araújo, nº 26, no Centro, e na Rua Sebastião Felipe Moreira, nº 328, na Vila Operária.

FARMÁCIA POPULAR - Além da Farmácia Municipal, a população também pode retirar medicamentos pelo Programa Farmácia Popular do Brasil, do Governo Federal. O programa funciona por meio de parceria com farmácias da rede privada credenciadas.

Desde fevereiro de 2025, o programa passou a oferecer gratuitamente todos os medicamentos e insumos disponíveis em sua lista. São atendidas diversas condições de saúde, como hipertensão, diabetes, asma, entre outras, além da distribuição de fraldas geriátricas e absorventes higiênicos para beneficiárias de programas específicos.

Diferente da Farmácia Municipal, que é gerida pela Prefeitura e atende diretamente nas unidades públicas, a Farmácia Popular opera em estabelecimentos privados credenciados, funcionando como complemento à rede municipal de saúde.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí