Fernanda Zanatta renuncia cadeira do Legislativo

A vereadora Fernanda Zanatta renunciou ao mandato na noite desta última segunda-feira (18/9), durante sessão ordinária. Defensora ferrenha da causa animal, Fernanda se destacou por seu espírito altruísta, sua franqueza e seu trabalho incansável em prol da população.

Durante sua atuação, propôs inúmeros projetos: a permissão da presença de doulas para acompanhamento das gestantes durante o parto nos hospitais; proibição da comercialização dos fogos de artifícios com estampido; colocação de câmeras nos locais de banhos e tosas nos pets shops e clínicas veterinárias; criação das hortas comunitárias; revitalização de praças; aumento no repasse para a Sociedade Protetora dos Animais; e a campanha Absorvendo Afeto, com a arrecadação e distribuição de absorventes, entre tantos outros.

Fernanda, que foi eleita com 832 votos, deixa a cadeira por motivos pessoais.

“Quando a gente tem a família em primeiro lugar, a gente renuncia, renuncia a nós mesmos, a nossa vida, se preciso for. E hoje eu renuncio a minha cadeira. Cadeira que tanto lutamos para obter [...] Meu muito obrigado a todos vocês. Muita gratidão por todo e qualquer momento”, finalizou Zanatta.

Após sua despedida, os parlamentares destacaram sua excêntrica atuação na política, sua sinceridade, amizade, dedicação, lutas e os princípios pelo bem comum e a caridade.

Na próxima segunda-feira (25/9), professora Ivany Azevedo toma posse na Câmara de Paranavaí.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí