Festival do Trabalhador registrou mais de 2.500 atendimentos na Praça dos Pioneiros

A manhã da última segunda-feira (1º de maio) foi bastante movimentada na Praça dos Pioneiros com a programação do Festival do Trabalhador, organizado pela Prefeitura de Paranavaí com apoio de parceiros como o SESC, Unespar, Unipar e Unifatecie. Um balanço feito pelas equipes que participaram do evento apontou que foram realizados mais de 2.500 atendimentos no período das 9h às 14h.

Os trabalhadores e as famílias que passaram pela Praça dos Pioneiros tiveram à disposição diversos atendimentos durante a Feira de Serviços gratuitos, como aferição de glicemia e pressão arterial; testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites; orientações sobre Saúde da Mulher e Saúde do Homem; divulgação dos serviços prestados pelos CRAS, CREAS e Centro da Juventude; divulgação e cadastro do serviço de Família Acolhedora; orientações e agendamentos referentes ao CadÚnico; recreação infantil; gincanas; atendimentos e esclarecimentos sobre Segurança e Educação no Trânsito; coleta de lixo eletrônico; orientações sobre separação de resíduos com a Coopervaí; além da exposição de produtos de artesanato durante a Feira de Economia Criativa.

“Para nós, os serviços de maior destaque e com excelente resultado durante o Festival do Trabalhador foram aqueles ofertados pela Agência do Trabalhador. Foram mais de 150 atendimentos, recebimento de 40 currículos impressos, entrevistas de empregos com as equipes de RH das empresas Indemil e General Mills, além de orientações e estratégias para inserção no mercado de trabalho. Para nós, foi uma das ações mais relevantes, poder oferecer oportunidades de emprego e renda para quem é trabalhador e atualmente está fora do mercado”, destacou o secretário de Comunicação Social, Américo Pontes de Castro.

Além dos serviços ofertados pelas secretarias municipais, as faculdades e outros parceiros ainda levaram atendimentos nas áreas de Psicologia, Direito, Farmácia, Estética, Arquitetura, Enfermagem, Ciências Biológicas, Pedagogia, Educação Física, Biomedicina, Fisioterapia, Nutrição, Engenharias, Odontologia e Medicina Veterinária, com atividades para todas as faixas etárias. Teve até aulão de ritmos, Crossfit, Contação de Histórias e jogos ao livre.

A estrutura do Festival do Trabalhador também contou com Praça de Alimentação, com a participação de food trucks da cidade, e quem passou mais tempo na Praça dos Pioneiros ainda pode conferir as apresentações do Coral do SESC e da Orquestra Municipal.

“Ficamos bastante satisfeitos com a participação da população e esperamos organizar mais eventos de integração como este, com serviços gratuitos, muita cultura e lazer para a população de Paranavaí”, avaliou o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí