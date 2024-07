Finalizada a obra de drenagem e pavimentação do prolongamento da Rua Rio Grande do Sul

Uma das maiores obras de infraestrutura de Paranavaí está entregue. A drenagem e pavimentação asfáltica de 1,5 km de extensão da Rua Rio Grande do Sul foi finalizada. Foram investidos mais de R$3 milhões para o novo acesso à BR-376 e Jardim Oásis.

“Essa foi uma obra complexa e que exigiu um trabalho de base significativo. Foi necessária uma preparação especial para construção do canal e drenagem, além de toda etapa de pavimentação em CBUQ, sinalização viárias e calçadas. Mesmo com dificuldades, conseguimos vencer todas as etapas e finalmente finalizar esta obra”, comemora o secretário de Infraestrutura, Mateus Marique.

A obra vai garantir melhor mobilidade aos cidadãos, desafogando o trânsito na Avenida Tancredo Neves e na Rua José Felipe Tequinha. "Desde que iniciei a minha jornada como prefeito, sabíamos de algumas necessidades da cidade e colocamos esses projetos como prioridade. Corremos atrás dos recursos e projetos, nossa equipe se dedicou para que essa obra saísse do papel e se transformasse em realidade. Lá atrás, disse que nosso empenho seria constante para que a cidade se desenvolva a cada dia, e com a entrega de mais esta obra, tenho certeza de que fizemos grandes coisas por Paranavaí", afirmou KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí