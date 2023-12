Fiscalizações seguirão normalmente mesmo com férias dos servidores da Ditran

Os servidores da Diretoria de Trânsito (Ditran) estarão de férias coletivas entre os dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, retornando a rotina de trabalho a partir do dia 3/1. O período servirá para descanso dos servidores e também para manutenção de equipamentos e atualizações de sistemas.

Os serviços de fiscalização de trânsito permanecerão durante o período de recesso e serão realizados pelos agentes de trânsito. Isso só é possível por conta da reestruturação administrativa da Ditran e também da operação do estacionamento rotativo que está sendo executada pela concessionária (Pare Fácil). Em situações de emergência de trânsito, fiscalização e/ou solicitação de apoio o telefone para contato é o 3902-1131.

“Não haverá prejuízo quanto aos prazos administrativos para indicação de condutor e/ou recursos de infrações, pois todos serão aceitos após o retorno do atendimento presencial. Os prazos administrativos para os procedimentos com vencimento no período do recesso serão estendidos até o dia 8 de janeiro”, disse o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Airton de Melo Gonçalves.

Cabe ressaltar que todos os serviços da Diretoria de Trânsito podem ser realizados on-line. Confira abaixo o que pode ser realizado de forma on-line.

- Atendimento remoto: https://paranavai.atende.net/cidadao/pagina/ditran

- Indicação de condutor: https://www.pia.pr.gov.br/servicos/Transporte-e-Transito/Multas/Indicar-...

- Recurso de infrações: https://pia.paas.pr.gov.br/servicos/Transporte-e-Transito/Motorista/Apre...

- Solicitar cópia e informações sobre autos de infração: https://pia.paas.pr.gov.br/servicos/Transporte-e-Transito/Multas/Solicit...

- Solicitar cópia do processo digital: https://pia.paas.pr.gov.br/servicos/Transporte-e-Transito/Multas/Solicit...

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí