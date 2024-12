Foto de Rogério Lorenzetti é entronizada na Galeria dos Prefeitos de Paranavaí

Foi realizada na manhã desta quinta-feira (19/12) a cerimônia de entronização da fotografia do ex-prefeito Rogério Lorenzetti na Galeria dos Prefeitos de Paranavaí, que fica no saguão do Paço Municipal.

Rogério José Lorenzetti, assumiu a Prefeitura de Paranavaí no dia 1º de janeiro de 2009 e atuou como prefeito até o dia 31 de dezembro de 2016. Foi o primeiro prefeito da hitória da cidade a ser reeleito para o cargo. Atualmente, Lorenzetti é Superintendente Geral de Promoção do Equilíbrio Regional, cargo que ocupa a convite do Governador do Paraná Ratinho Júnior.

“A cidade de Paranavaí é uma obra incompleta que está sendo feita a muitas mãos. Mãos dos prefeitos que nos antecederam, dos servidores que se dedicam à população, de cada cidadão, de cada trabalhador que coloca um tijolinho na história dessa construção da nossa cidade. Poder ter a sua imagem em uma galeria dessas é uma honra para qualquer paranavaiense, mas o meu maior orgulho é poder contribuir com a nossa cidade. O que nos une, a todos aqui, é o interesse que temos em ver Paranavaí cada vez melhor”, disse, emocionado, o ex-prefeito Rogério Lorenzetti.

Para o prefeito em exercício, Pedro Baraldi, “esta galeria nos proporciona a presença constante das pessoas que fizeram a história de Paranavaí. A entronização dessa foto vai perpetuar o trabalho que o Rogério Lorenzetti fez como prefeito. Só podemos agradecer esta oportunidade de poder reconhecer um bom trabalho por nossa cidade. Que Paranavaí continue sendo uma cidade harmoniosa e boa para viver”.

“Nós tivemos nossas divergências políticas em outros momentos, mas hoje Paranavaí vive um período de união, de todos buscando um mesmo objetivo. Rogério com certeza foi um grande prefeito, deixou sua contribuição em diversos segmentos da cidade e merece todo nosso reconhecimento”, frisou o prefeito licenciado, Delegado KIQ.

O prefeito eleito para o mandato 2005-2028, Maurício Gehlen, disse que “é um orgulho olhar para essa Galeria e ver tantas pessoas que se doaram para que esta cidade chegasse aos 72 anos de existência, próspera, pujante e continuamente crescendo. Estamos aqui entronizando o nome de uma pessoa que doou oito anos de sua vida em prol do município, deixando seu legado. Se dedicou tanto, junto com sua família, para que o desenvolvimento da cidade acontecesse. Esse é um momento ímpar. É uma inspiração para que nós possamos ter força, energia, para continuar fazendo nossa cidade crescer cada vez mais”.

“É uma grande honra, como vereadora, participar de um momento tão importante. Este momento simboliza o reconhecimento de uma trajetória marcada pela dedicação, integridade e compromisso com o desenvolvimento da nossa cidade. Tudo isso contribuiu significativamente para a construção de Paranavaí. Durante seus mandatos, Rogério implementou políticas públicas que promoveram o crescimento econômico e social da nossa cidade, sempre priorizando os mais carentes, aqueles que realmente necessitam de um bom governo. Tive a honra de servir como secretária de Educação em seus dois momentos e pude testemunhar o seu compromisso com a melhoria da qualidade do ensino e a valorização dos profissionais de educação. Aprendi muito com seu jeito determinado, firme e tranquilo de resolver os problemas”, destacou a vereadora Aparecida Gonçalves.

O vereador e futuro deputado estadual Leônidas Fávero Neto finalizou: “Se eu não soubesse nada sobre o Rogério, só de conhecer a lealdade dos seus amigos, para mim bastaria. Seus amigos são fiéis e lhe defendem o tempo todo. Mas eu o conheço e posso aqui afirmar da sua vida exemplar em todos os aspectos. Mais do que ficar reverenciando seus atos, eu quero agradecer pela sua dedicação pela cidade de Paranavaí, pelo seu comprometimento com os valores que sempre defendeu”.

