Frente Parlamentar da Câmara participa da Marcha pela Vida

Dezenas de pessoas participaram no último sábado, da Marcha pela Vida, organizada pelo Movimento Conservador de Paranavaí, com o apoio da Frente Parlamentar Contra o Aborto e em Defesa da Vida da Câmara Municipal.

O Movimento luta contra a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADPF 442, proposta pelo PSOL, que pretende descriminalizar o aborto voluntário até a décima segunda semana de gestação.

O julgamento da ADPF começou no dia 22 de setembro, e a ex-ministra Rosa Weber, então relatora, manifestou voto favorável, antes de deixar o Supremo Tribunal Federal e se aposentar compulsoriamente. Agora restam votos dos outros 10 ministros.

Para o presidente da Frente Parlamentar da Câmara, vereador Amarildo Costa, é importante que as pessoas se manifestem contrárias, indo para as ruas quando forem convocadas, para que fique bem claro para a Suprema Corte, que o Brasil não tolera o aborto. “É inconcebível, aceitar que um embrião de tartaruga tenha mais valor que um embrião humano”, diz Amarildo, fazendo alusão à Lei Federal n.º 9.605/93, que protege a vida das tartarugas e torna crime contra a fauna, com possibilidade de cadeia, quem destruir um único ovo de tartaruga.

De acordo com o portal Tua Saúde, da Rede Dor, “na 12ª semana de gestação, os órgãos do bebê já estão formados e começam a funcionar [...] A medula óssea do bebê já produz células sanguíneas como os glóbulos brancos e vermelhos, e a glândula hipófise no cérebro começa a produzir hormônios que são responsáveis por regular outras glândulas do corpo do bebê. Nesta fase da gestação, o bebê já consegue abrir a boca e bocejar, ter soluços e engolir, e se movimenta de forma ativa”, explica a ginecologista Sheila Sedicias.

Também fazem parte da Frente Parlamentar os parlamentares José Galvão, Zenaide Borges, Delcides Pomin Junior e professora Ivany Azevedo.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí