Fundação Cultural abre credenciamento para artistas e profissionais da cultura

A Fundação Cultural de Paranavaí abriu inscrições para o Chamamento Público 2025 - Viva Cultura, que visa credenciar artistas e profissionais da cultura interessados em atuar em eventos e ações promovidos pelo município.

O edital contempla 19 categorias e permite o credenciamento para futuras contratações em diversas iniciativas culturais, incluindo eventos em bibliotecas e museus, além de festivais e apresentações em espaços públicos, como Rock na Praça, Samba na Praça, Festival de Música Raiz, Suruquá Street e muitas outras.

As inscrições iniciaram nesta quarta-feira (2) e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Os interessados precisam preencher um formulário online e anexar a documentação exigida no edital. O formulário está disponível no link: https://forms.gle/H2V8YYB6YgBB3QhA9

Para evitar desclassificação, é fundamental que os candidatos leiam atentamente o edital e providenciem toda a documentação necessária, disponível nos seguintes canais:

Portal da Transparência do município de Paranavaí:

https://paranavai.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais

Acesso ao Edital: https://paranavai.atende.net/transparencia/item/edital-de-chamamento-pub...

Mapa da Cultura:

mapa.cultura.gov.br (pesquisar por “Viva Cultura” na aba Projetos).

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: chamamento.credenciamento@gmail.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí