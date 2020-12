Fundação Cultural abre edital para o projeto “Nossa gente, nossa arte” da Lei Aldir Blanc

A Fundação Cultural de Paranavaí abre nesta segunda-feira (30/11), o Edital de Chamamento Público nº 06/2020 – “Nossa gente, nossa arte”, que atende à Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Através do Edital serão recebidas propostas de apresentações artístico-culturais inéditas, no formato audiovisual, que serão divulgadas nas plataformas digitais da Fundação Cultural de Paranavaí.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente através do Formulário on-line disponível no site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br) até o dia 14 de dezembro. O Edital completo também está disponível no site oficial do município.

Podem se inscrever no Edital de Chamamento Público agentes culturais (Pessoa Física) maiores de 18 anos, residentes em Paranavaí há pelo menos 2 anos, que sejam atuantes no movimento artístico-cultural da cidade.

A inscrição deve ser feita através do envio de conteúdo digital (audiovisual), contendo o link com a gravação em vídeo da apresentação proposta e todas as informações e anexos solicitados no Formulário, seguindo todas as especificações do Edital.

O valor total dos recursos orçamentários para o Edital de Chamamento Público é de R$ 120.000,00 e o valor máximo do prêmio individual pode ser de até R$ 1.500,00 para as propostas selecionadas. A expectativa da Fundação Cultural é premiar aproximadamente 80 produções artísticas inéditas, voltadas para diferentes áreas artísticas e culturais, que podem ser apresentados nos formatos de curtas-metragens, videoclipes, monólogos, leituras dramatizadas, contação de histórias, clipoemas, performance, espetáculos simplificados de dança, teatro e música, animações, exposições virtuais, números de circo e comédia filmados.

O resultado da seleção será divulgado pela Fundação Cultural no site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br), no Diário Oficial dos Municípios e, caso necessário, em redes sociais.

