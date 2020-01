A Fundação Cultural de Paranavaí abriu nesta quarta-feira (22/1) o prazo de inscrições para os DJs interessados em participar da primeira edição do Flashback na Praça. A ideia do evento é resgatar a cultura popular das danças com “passinhos” e DJs. As apresentações acontecerão no dia 16 de fevereiro (domingo), das 16h às 21h30, na Praça da Xícara.

Os DJs interessados em se apresentar no 1º Flashback na Praça podem se inscrever até o dia 27 de janeiro (segunda-feira), através do Formulário on-line disponível no link https://forms.gle/iUqww1EmLPy3aLhT8

“É importante que os participantes leiam o regulamento completo e preencham todos os campos do formulário. No dia apresentação, os participantes terão à disposição um palco medindo 10m x 8m, com piso de madeira e cobertura. Lembrando que cada DJ é responsável pelos equipamentos necessários para sua apresentação”, explica o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

A ordem das apresentações será definida pela Comissão Organizadora, assim como o tempo de cada apresentação, que será estipulado de acordo com a quantidade de inscritos. Nenhum participante receberá cachê ou ajuda de custo.

O 1º Flashback na Praça é uma realização da Prefeitura Municipal de Paranavaí, através da Fundação Cultural, Secretaria de Comunicação e Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Mais informações podem ser obtidas diretamente na Fundação Cultural, através do telefone (44) 3902-1128 ou ainda pelo e-mail cidadepoesia8@gmail.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí