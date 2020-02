Como forma de homenagear as mulheres artistas de Paranavaí, a Fundação Cultural e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher estão organizando uma nova edição do especial “Mulheres em Cena”. Artistas exclusivamente de Paranavaí podem se inscrever para participar das apresentações e ações, que serão no dia 7 de março (sábado), a partir das 9h, na Praça da Xícara.

“A ideia é incentivar a valorizar os talentos da nossa cidade, além de reconhecer a força e a presença das mulheres em nosso cenário artístico e cultural. O evento também fará parte das ações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Quem se inscrever vai participar voluntariamente e gratuitamente das apresentações (sem pagamento de cachê)”, explica o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

As mulheres interessadas podem se inscrever até o dia 25 de fevereiro para apresentações de música, dança, teatro, circo, audiovisual, performance, declamação de poesia, ações literárias, rodas de conversa, exposição de artes como telas, livros, artesanato e outras ações que julguem pertinentes para estar “em cena”. As inscrições (individuais ou em grupo) podem ser feitas através do preenchimento do Formulário on-line disponível no site da Prefeitura (https://forms.gle/HhoHbjiAFz31Letk8).

“Na hora de se inscrever, as participantes devem informar o nome completo de todos os participantes e fazer uma descrição sobre a apresentação ou atividade que vai desenvolver. Teremos uma Comissão Avaliadora que vai selecionar as apresentações para o evento e a Fundação Cultural será responsável pela organização e por disponibilizar a estrutura de som para o local. Convidamos as mulheres artistas da nossa cidade para participar. Não importa a modalidade – o importante é estar em cena”, frisa Torrente.

Mais informações podem ser obtidas pessoalmente na Fundação Cultural, através do e-mail cidadepoesia8@gmail.com, ou ainda pelos telefones 3902-1128 ou 99124-1226 (whatsapp).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí