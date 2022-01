Fundação Cultural abre vagas para estágio remunerado nos equipamentos do município

A Fundação Cultural de Paranavaí está com vagas abertas para estudantes interessados em fazer estágio remunerado nos equipamentos culturais e eventos do município. As vagas são para atuação nos espaços administrados pelo município, como a sede da Fundação Cultural; Museu Histórico, Antropológico e Etnográfico; Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade; e Biblioteca Júlia Wanderley.

Podem se candidatar a uma vaga pessoas que estejam cursando Administração, Artes, História, Letras ou Pedagogia. Os interessados devem entrar em contato diretamente com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola de Paranavaí) através do telefone (44) 3422-1916 ou pelo site www.cieepr.org.br

Mais informações também podem ser obtidas com a equipe da Fundação Cultural, através do telefone (44) 3902-1128.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí