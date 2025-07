Fundação Cultural divulga programação de julho do MovCEU em Paranavaí

A Fundação Cultural de Paranavaí divulgou a programação de julho do Itinerário MovCEU, projeto que leva ações culturais gratuitas a diferentes regiões do município. A edição deste mês começa nesta terça-feira, 1º de julho, com atividades na Associação Educacional Vigilante Mirim. A programação continua nos dias 3, 4 e 5, durante o projeto Paraná em Ação, que será realizado na Unipar.

Confira o cronograma das ações durante o mês de julho:

01/07 – das 10h às 15h: Associação Educacional Vigilante Mirim;

03 a 05/07 – das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30: Unipar (durante o projeto Paraná em Ação);

08/07 – das 10h às 15h: Conjunto Habitacional Geraldo Felipe (próximo à Unidade Básica de Saúde);

15/07 – das 9h30 às 11h30: Abrigo Anjo da Guarda;

22/07 – das 10h às 15h: Conjunto Habitacional Ettore Giovine;

26/07 – das 15h às 18h: Praça da Igreja de Piracema;

29/07 – das 10h às 15h: Escola Rural do Campo Edith Ebiner;

O MovCEU é uma van adaptada como equipamento cultural itinerante, adquirida pela Prefeitura de Paranavaí com o objetivo de ampliar o acesso da população às atividades culturais em diversos bairros da cidade.

A programação do MovCEU será divulgada mensalmente, com os locais e horários das próximas ações. Alterações podem ocorrer conforme as condições climáticas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí