Fundação Cultural firma parceria com Unespar para registro do Femup como Patrimônio Cultural do Paraná

Esta semana o município deu um importante passo para a projeção do movimento cultural de Paranavaí. O presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente, e a reitora da Unespar, Salete Machado Sirino, assinaram um Termo de Parceria para o desenvolvimento de ações conjuntas que permitam que o Femup (Festival de Música, Poesia e Concurso Literário de Contos de Paranavaí) seja registrado como Patrimônio Cultural do Paraná.

“A Unespar se disponibilizou a trabalhar junto com a Fundação Cultural e com a Superintendência de Cultura do Estado para registrar o Femup junto à Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Paraná e Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, reconhecendo o Festival como Patrimônio Cultural do Paraná. Nosso Festival já está na 57º edição e sabemos da sua importância para os artistas do Brasil todo e até de fora do país, que participam desta grande manifestação cultural aqui em Paranavaí”, destacou o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí